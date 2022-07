Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a appelé, dimanche dans un communiqué, au strict respect de la décision portant gel provisoire de la production de charbon tout en respectant les dispositions exceptionnelles relatives aux déplacements à l'intérieur et à proximité des espaces forestiers.

"Faisant référence au communiqué du 29 mai 2022 sur la prévention contre les feux de forêts, et dans le cadre de l'application du plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêts pour la saison 2021-2022 et en application des mesures préventives prises à cet effet, et face aux dépassements enregistrés et aux comportements irresponsables provoquant des incendies au niveau des espaces forestiers, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural appelle au strict respect de la décision portant gel provisoire de la production de charbon outre le respect des dispositions exceptionnelles relatives aux déplacements à l'intérieur et à proximité des espaces forestiers".

"A cet effet, les services des forêts ont été chargés de veiller au strict respect de cette mesure et toute infraction exposera son auteur à des sanctions, conformément aux textes juridiques en vigueur", conclut le document.