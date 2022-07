Le transport aérien est au plus haut aux Etats-Unis depuis plus deux ans avec un pic qui atteint en ce week-end de la fête nationale du 4 juillet marqué pourtant par une multitude de retards et d'annulations de vols.

L'Agence nationale américaine de sécurité des transports (TSA) a fait état du volume le plus élevé depuis février 2020, juste avant la pandémie de Covid-19 qui a durement affecté notamment les secteurs du voyage et du tourisme. Selon les chiffres de la TSA, quelque 2.490.000 voyageurs ont été recensés aux points de contrôle de sécurité des aéroports dans tout le pays vendredi 1er juillet.

Il s'agissait du volume de points de contrôle le plus élevé depuis le 11 février 2020, lorsque 2.507.588 personnes ont été contrôlées. "Nous sommes de retour au volume des points de contrôle pré-pandémiques", écrit dans un tweet la porte-parole de la TSA, Lisa Farbstein.

Pendant ce long week-end de fête nationale en période estivale, la hausse du trafic aérien s'accompagne de nombreuses perturbations alors que les compagnies aériennes tentent encore de revenir à leurs capacités d'avant la pandémie dans une conjoncture rendue encore plus difficile par la flambée des prix de l'énergie.

D'après les données du site spécialisé dans le suivi des vols FlightAware, plus de 550 vols à l'intérieur, à destination ou en provenance des Etats-Unis avaient été annulés samedi tandis que plus de 2 200 ont été retardés. Mercredi, 1.800 vols avaient déjà été annulés pour la semaine.

"Les annulations et les retards surviennent alors que l'industrie du transport aérien tente de suivre le rythme de la demande renouvelée de voyages après les étapes antérieures et restrictives de la pandémie de COVID-19 et après qu'un certain nombre de pilotes ont pris leur retraite ou ont été mis en congé", analyse le quotidien "The Hill".