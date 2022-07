Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a ordonné d'élargir la carte d'exploration de la baryte aux wilayas de l'extrême sud, selon un communiqué du Conseil des ministres.

Après la présentation par le ministre de l'Energie et des Mines des projets de développement de la baryte en Algérie, le Président Tebboune a enjoint "d'élargir la carte d'exploration de la baryte aux wilayas de l'extrême sud", note la même source.

Le Président Tebboune a également mis en avant la nécessité de "réaliser des voies secondaires et temporaires pour les camions de plus de 20 tonnes, transportant les produits du gisement de Gara Djebilat vers le nord, afin de préserver la route bitumée, et ce, en attendant le parachèvement du projet de réalisation de la voie ferrée".