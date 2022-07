Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a relevé samedi à Boumerdes, que 700.000 logements de différentes formules, ont été distribués à travers le pays, depuis 2020, à ce jour, au profit de plus de trois (3) millions de citoyens.

Le ministre s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement de la distribution de 160.000 logements, toutes formules confondues, sur tout le territoire national, à partir de la wilaya de Boumerdes, dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de l’indépendance nationale.

Ces logements ont profité à une population globale de plus de trois millions d'âmes, portant ainsi le taux d'occupation par logement, à l’échelle nationale, à 4,7, actuellement, a fait savoir M.Belaribi.

Ce nombre, jugé "considérable", de logements livrés ces deux dernières années, est "une preuve évidente de la nouvelle stratégie de développement adoptée par l'Etat" et de son "caractère social", a, par ailleurs, estimé le ministre.

Il a, également, fait part de la réception attendue de 413 équipements publics à la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, de nature à contribuer à l’amélioration des conditions de scolarité des élèves.

Toujours dans le cadre de la consécration des objectifs du développement durable, le secteur œuvre, également, selon le ministre, à la "réalisation d’une mosquée verte, première du genre au plan écologique, et dont la construction sera adaptée aux normes de l'efficacité énergétique et de l'exploitation des énergies renouvelables", a-t-il expliqué.

Sur un autre plan, M.Belaribi s'est félicité de l'achèvement de la réalisation du complexe olympique d'Oran, et de la fin des travaux du stade de Baraki (Alger), alors que les travaux du stade de Douira "vont bon train".

Il a également souligné la levée de toutes les entraves administratives sur le projet du stade de Tizi-Ouzou, ayant permis la poursuite des travaux à son niveau après deux ans d'arrêt.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a, par ailleurs, annoncé le lancement "prochain", d'une plate-forme numérique portant sur un guichet unique dédié à la délivrance de permis de construction électroniques, dans les wilayas de Boumerdes, Constantine, Oran et Ouargla, dans le cadre de la numérisation du secteur, de l’éradication de la bureaucratie, le traitement des dossiers en toute transparence, et le respect des délais de livraison.