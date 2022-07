Une caravane médicale de solidarité a été lancée samedi pour sillonner les zones éloignées, dans le cadre des activités du programme de célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale, a-t-on appris auprès de la direction de l’Action sociale et de solidarité.

Organisée par la direction locale de l’Action sociale et de solidarité en coordination avec la direction de la Santé, la caravane médicale de solidarité a vu la participation de plusieurs associations locales, des médecins spécialistes, des généralistes, des psychologues et des assistants sociaux, dans le but de prendre en charge les personnes atteintes de maladies chroniques dont le diabète, l'hypertension artérielle et le cancer, a souligné le directeur de l’Action sociale, Mohamed Chamkha.

Au programme de cette caravane, dont le départ a été donné devant le siège de la wilaya par le wali de Nâama, Derradji Bouziane en présence de membres de la famille révolutionnaire, des examens médicaux seront effectués et des médicaments et des appareillages seront distribués gratuitement aux malades vulnérables et aux personnes aux besoins spécifiques, selon la même source.

Le wali de Nâama a présidé, à l’occasion, une cérémonie de remise de trois bus de transport scolaire et autres fournitures acquis dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales au profit des communes de Nâama, d'Ain Sefra et d'Aslal.

Le wali a souligné que la wilaya sera doté d'un quota similaire, de même que des ambulances devant être distribués à plusieurs communes de la wilaya en guise d’encouragement des efforts déployés.