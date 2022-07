Douze (12) ambulances destinées à plusieurs établissements hospitaliers et structures publiques de santé de proximité, et trois (3) bus de transport scolaire ont été distribués, samedi, au niveau du siège de la wilaya de Khenchela.

Accompagné du directeur de la Santé, Lazhar Mordjane, des chefs de daïras et de présidents d'assemblées populaires communales (APC), le wali de Khenchela, Youcef Mahiout a présidé la distribution de ces ambulances aux directeurs des établissements hospitaliers et structures publiques de santé de proximité, dans le cadre des festivités de célébration du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance.

Il a été procédé dans le cadre de la concrétisation du programme complémentaire de développement affecté au profit de cette wilaya, à l’attribution de huit (8) ambulances équipées et quatre (4) ambulances de type 4X4, en plus de trois (3) bus de transport scolaire, a déclaré le chef de l’exécutif local.

L’opération, a-t-il ajouté, s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par l’Etat visant la prise en charge du volet sanitaire, notamment en faveur de la populati on des zones enclavées, afin de rapprocher les établissements hospitaliers des habitants de ces régions pour leur offrir les services nécessaires.

L’attribution par ailleurs des bus de transport scolaire aux communes de Taouzianet, Yabous et Chechar, contribuera à mettre fin à la souffrance des élèves des zones éloignées qui sont obligés de parcourir de longues distances pour rejoindre leurs établissements scolaires, en particulier durant l’hiver, a-t-il souligné.

De son côté, le directeur de la Santé a précisé, en marge de cette opération, que les établissements publics hospitaliers (EPH) Ahmed Ben Bella et Ali Boushaba de Khenchela, Hihi Abdelmadjid de kais, les Etablissements publics de santé de proximité (EPSP) implantés dans les communes de Khenchela, Chechar, Yabous et El Mahmal, ainsi que l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) mère-enfant Salhi Belkacem, sis au chef-lieu de wilaya, ont bénéficié de huit (8) ambulances dotées d’équipements modernes.

Aussi et dans le but d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire aux habitants des zones d'ombre de différentes communes de la wilaya de Khenchela, quatre (4) autres ambulances de type 4X4 ont été réparties sur les EPSP de Khenchela, El Mahmal, Chechar et Yabous, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’indépenda nce, a indiqué M. Mordjane.

Il a également souligné que ce programme s'inscrit dans le cadre de la dotation des différentes structures sanitaires de cette wilaya en ambulances, et ce, afin de répondre aux besoins de ces infrastructures hospitalières en la matière, notant que la priorité a été accordée aux zones reculées en premier lieu puis aux grandes agglomérations.