Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa a présidé, samedi à Alger, la cérémonie de sortie des 6e et 7e promotions des étudiants de l'Ecole supérieure de la sécurité sociale (ESSS).

S'exprimant lors de cette cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement et représentants d'instances nationales, M. Cherfa a affirmé que "parallèlement à la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, les lauréats des deux promotions seront recrutés directement dans des postes d'emploi permanents relevant des organismes de la tutelle", précisant que ce recrutement donnera "un nouvel élan" aux organismes employeurs.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, pour sa part, que cette Ecole "est l'un des modèles réussis" en matière de formation supérieure, où il est procédé annuellement "à l'évaluation de sa performance pédagogique et à la qualification des offres de formation dans le cadre d'un partenariat constructif et d'une coordination étroite dont nous œuvrons chaque année à soutenir et à approfondir en permanence". Ces diplômés ont obtenu un Master dans des spécialités liées au domaine de la protection sociale, a-t-on rappelé.