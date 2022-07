Les participants à une conférence de wilaya sur le mouvement associatif ont insisté, samedi à Ain Temouchent, sur la nécessité d’impliquer la société civile en tant que force de proposition et de consultation à la prise de décisions qui intéressent le citoyen.

Les recommandations des quatre ateliers ayant ponctué les travaux de cette rencontre, organisée sous l’égide de l’Observatoire national de la société civile, ont mis l’accent sur l’importance et le rôle des associations locales partant de leur contact permanent avec les citoyens à travers les communes de la wilaya, ce qui les habilité à être considérer comme une "plateforme de suggestion et un outil efficace pour contribuer au développement local".

Les participants ont également plaidé pour "une révision de la loi relative aux associations avec une réelle implication du mouvement associatif en ouvrant des ateliers d'enrichissement et de suggestion aux niveaux local, régional et national", tout en appelant à ouvrir une plateforme numérique pour les associations et l'exploitation des réseaux sociaux pour communiquer avec le citoyen et connaître ses préoccupations.

Le secrétaire général de l'Observatoire national de la société civile, Mohamed Sofiane Zoubir a souligné que ces conférences de wilaya constituent un espace de consultation des associations activant dans divers domaines environnementaux, culturels, touristiques et religieux, et des comités de quartiers, pour dialoguer, proposer et recenser les points de force et de faiblesse du mouvement associatif du pays.

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation des assises nationales qui seront organisées en octobre prochain, pour l'élaboration d'une feuille de route et d'un texte stratégique pour encadrer la société civile afin d’en faire un acteur et un partenaire, a-t-il ajouté.

"La contribution des participants à ces conférences de wilaya sera une valeur ajoutée dans le diagnostic de la situation de la société civile au niveau national", a-t-il affirmé. Organisée à la maison de la Culture "Aissa Messaoudi" en présence du wali d'Ain Temouchent, M'hamed Moumen et de membres de l'exécutif de la wilaya avec la participation de plus de 250 associations locales, cette rencontre a donné lieu à un débat qui a abordé, au sein de quatre ateliers, la promotion de la société civile, la démocratie participative, les mécanismes et moyens de leur consécration dans la gestion locale et nationale, entre autres.

L’action de bénévolat a été abordé comme valeur sociale pour réaliser l’utilité publique outre l’axe de moralisation de l’action de la société civile.