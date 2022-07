Les services de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem ont enregistré quatre cas de noyade depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris samedi auprès de la cellule d’information et de communication de la Direction de wilaya de ce corps d’intervention.

Les services de la Protection civile ont réitéré leur appel aux estivants, notamment les jeunes, les déconseillant de se baigner dans les plages interdites et dans les zones rocheuses et dangereuses, mettant en garde contre des tourbillons et courants pouvant occasionner une noyade subite.

Ils exhortent les estivants qui affluent vers les plages surveillées à plus de vigilance et de précautions et à respecter les consignes de sécurité du dispositif de surveillance, notamment celles liées à l’état de la mer.