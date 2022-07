Une quantité de céréales s’élevant à 200.822 quintaux a été remise aux points de collecte relevant de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de M’sila, ont annoncé dimanche les services de la wilaya.

Le résultat a été obtenu après que la récolte et la campagne de moisson-battage touchant une superficie globale de 36.610 hectares ont atteint 72 %, ont précisé les mêmes services, expliquant que grâce au suivi de la campagne moisson-battage la récolte collectée cette année dépasse celle de l’année précédente de plus de 500 %.

L’opération de collecte des céréales se poursuit afin d’atteindre les objectifs tracés par les services concernés qui ont programmé la collecte de plus de 450.000 quintaux de céréales, a indiqué la même source, avant de souligner le choix des agriculteurs de stocker leur récolte en prévision de son utilisation comme fourrage pendant la période hivernale.

Afin d’augmenter le rendement des céréales par hectare ne dépassant pas une moyenne de 25 quintaux à l’hectare, les services de la wilaya ont fait appel aux spécialistes de l’Université Mohamed Boudiaf de M’ sila pour lancer des études de faisabilité dans ce contexte ce qui permettra, selon les mêmes services, de tracer un programme efficace pour la production des céréales.

Ces résultats ont été concrétisés après une série d’aides octroyées aux agriculteurs de la wilaya et de campagnes de vulgarisation, en plus de 4000 décisions de fonçage de puits délivrées en 2021 et 2022, et de la distribution de 250 moissonneuses-batteuses aux agriculteurs.