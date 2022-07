Des ossements de sept citoyens tombés en martyrs en juillet 1956 au village Izoud dans l’actuelle commune d’Ath Laâziz (Nord-est de Bouira), seront exhumés pour être ré-enterrés au carré de chouhada, dont l’opération est en cours, a-t-on constaté.

"L’opération a débuté depuis quelques jours, et nous avons exhumé des ossements de deux martyrs, sur les sept citoyens enterrés vivants par l’armée coloniale dans une fosse collective au village Izouad", a déclaré Ahmed Guellal, un des témoins ayant vécu cette époque coloniale.

Selon ce témoin, six martyrs sont issus de la famille Guellal, et une autre de la famille Belaidi. "Tous les sept ont été arrêtés par l’armée française en juillet 1956 dans la localité Izouad avant d'être jetés et enterrés vivants dans une fosse qu’ils ont eux-mêmes creusé, c’était un acte horrible et barbare", raconte M. Guellal. "Nous voulons les ré-inhumer au cimetière de chouhadas, l’opération d’exhumation se poursuit toujours avec la participation de tous les citoyens du village", a-t-il dit.

Selon le même témoin, ces faits remontent au mois de juillet 1956 lorsque des convois de l’armée coloniale avaient encerclé tout le village et arrêté plusieurs personnes en guise de représailles contre la population locale soupçonnée d’apporter soutien aux groupes de Moudjahinne de l’Armée de libération nationale (ALN) dans cette zone montagneuse.

"Nous devons rendre hommage à tous ces martyrs qui ont sacrifié leurs vies pour que l’Algérie recouvre sa liberté et son indépendance", a estimé M. Guellal.