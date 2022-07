L'Ecole nationale supérieure d’Agronomie (ENSA) a organisé, samedi à Alger, la cérémonie de clôture de l'année universitaire et de la sortie de la promotion 2022, baptisée du nom du défunt ministre Sid Ahmed Ferroukhi. La cérémonie qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'Indépendance nationale, la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, des membres du Gouvernement et des deux chambres du Parlement, ainsi que des cadres du secteur de l'Enseignement supérieur et des étudiants.

"La baptisation de cette promotion du nom du défunt ministre Sid Ahmed Ferroukhi, disparu récemment, intervient en guise de reconnaissance aux efforts qu'il a déployés dans la formation et l'accompagnement des étudiants de l'ENSA dans des domaines de formation différents à l'image de l'entrepreneuriat et l'innovation tout en les encourageant à lancer leurs propres projets", a tenu à souligner M. Benziane dans une allocution prononcée à l'occasion.

Par ailleurs, M. Benziane a rappelé que "la prestigie use" ENSA avait formé 8.771 ingénieurs depuis l'indépendance y compris les 180 sortants de cette année sur un total de 1.170 étudiants inscrits à l'Ecole et encadrés par 146 enseignants permanents. L'ENSA a formé depuis l'indépendance 340 ingénieurs issus des pays amis et frères, a-t-il mis en avant. La sortie de cette promotion vient renforcer les capacités humaines activant dans le domaine et la production au niveau de toutes les filières agricoles selon des visions scientifiques.

Elle offre également un appui au secteur agroalimentaire tout en oeuvrant pour la réalisation de la sécurité alimentaire, étant une des priorités du plan d'action du Gouvernement, a expliqué le ministre. Rappelant que la cérémonie de sortie coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance nationale, le directeur de l'ENSA, Tarek Hartani a souligné que "son établissement créé en 1905 est désormais un moyen de libération et de consolidation de l'indépendance".

L'Ecole contribue au développement des différents secteurs et domaines, tels que la sécurité alimentaire, les équipements agricoles, l'industrie agricole et agroalimentaire, le commerce et la pêche, a mis en avant M. Hartani. La cérémonie a vu la remise des diplômes et des prix aux étudiants sortants, les majors de promotion, outre la distinction des ét udiants ayant obtenu un brevet d'invention et d'autres lauréats du concours d'exploitation d'un terrain.

Il a été procédé également à la signature d'une convention entre l'ENSA et l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) portant recrutement d'étudiants sortants, outre la remise des attestations et des prix aux clubs scientifiques de l'Ecole et la distinction des certains enseignants. Dans ce contexte, la famille de l'ancien ministre feu Sid Ahmed Ferroukhi a été également honorée par le ministre du secteur. Le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar a rendu un vibrant hommage dans lequel il a rappelé les qualités du défunt.