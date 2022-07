Plus de 30 startups, créées dans le cadre du dispositif de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat "ANADE", participent au salon local des startups dont le coup d’envoi a été donné samedi à la maison de la culture "M’hamed Issiakhem" de Relizane. Organisé à Relizane sous le slogan "avec nos jeunes, nous construisons notre pays", le salon local des startups vise à faire connaître les différentes activités ayant suscité l’intérêt des porteurs de projets, parmi les diplômés d’universités et d’instituts après leur accompagnement par le dispositif ANADE, a indiqué, à l’APS, le directeur de wilaya de l’Agence de Relizane, Adel Belkacemi.

Le salon vise également à faire la promotion des produits locaux et assurer la pérennité des micro-entreprises et leur certification pour leur permettre l’extension de leurs activités et partant "doper" le développement local et créer des postes d’emploi. Les activités des entreprises qui prennent part à ce salon représentent divers domaines dont l'agriculture, le bâtiment, l’industrie de transformation, l’artisanat, la confection et autres.

Le salon est marqué par l’organisation d’ateliers de formation, sous la supervision de cadres de l’ANADE au profit des bénéficiaires du dispositif d’emploi, comportant plusieurs axes abordant, entre autres, le "e- commerce", "l’aspect juridique du projet", "les étapes de l’entrepreneuriat" et "le petit entrepreneur", selon le chargé de communication de l’antenne de wilaya de l’Agence, Mohamed Mellah.

Pour leur part, les participants à ce salon de trois jours, organisé à l’initiative de l’ANADE, ont valorisé cette manifestation, car ouvrant des perspectives de coopération, de promotion et de commercialisation et constituant une opportunité pour nouer des relations de partenariat et d’affaires entre les différentes entreprises.