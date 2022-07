La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'export de 35,4 milliards de dollars (mds USD) en 2021, soit une hausse de 75% par rapport à 2020, a indiqué dimanche à Alger un responsable du groupe.

Le chiffre d'affaires à l'export a augmenté sous l'effet des prix, à hauteur de 76%, et des volumes à hauteur de 24%, selon le directeur Gestion de la Performance au sein du groupe, Mohamed Rochdi Boutaleb, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour 2021 et les 5 premiers mois de 2022. Cette hausse a été notamment réalisée grâce à un contexte favorable du marché pétrolier, avec un prix moyen de 72,3 dollars/baril du Sahara Blend en 2021 contre 41,9 dollars en 2020.

De plus, un marché gazier, également favorable, selon le même responsable, a permis l'augmentation des exportations nationales par gazoduc de 54%, et par voie liquéfiée de 13%. M. Boutaleb a rappelé la croissance mondiale du prix du pétrole en 2021 de plus de 70% par rapport à 2020, résultant principalement de la reprise de l'économie mondiale, du resserrement des approvisionnements, de la demande accrue sur les produits pétroliers et d'une bonne tenue des marchés financier.