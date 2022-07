Les livraisons du constructeur américain de véhicules électriques Tesla ont reculé au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre pour la première fois en plus de deux ans, freinées notamment par la fermeture de son usine chinoise pendant plusieurs semaines.

Le groupe d'Elon Musk a livré au total 254.695 véhicules entre avril et juin, détaille un communiqué samedi. C'est 27% de plus que sur la même période en 2021 mais 18% de moins qu'au premier trimestre. Cela représente une déconvenue pour une entreprise qui se veut en pleine croissance, avec l'ouverture de deux usines supplémentaires depuis le début de l'année, à Berlin et à Austin, au Texas.

Le ralentissement est plus important que prévu par les analystes, qui tablaient sur la livraison de 264.000 véhicules, selon un consensus établi par FactSet. Le groupe en a produit 563.987 au premier semestre.