L’équipe italienne de football des moins de 18 ans (U18), s’est qualifiée pour la finale du tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin – 6 juillet), en battant son homologue marocaine 2-1 (mi-temps : 0-0), samedi soir au stade Abdelkrim Kerroum de Sig.

Les Italiens ont ouvert le score grâce à Antonio Raimondo (55e) avant que le même joueur ne récidive pour signer le doublé (63e). Le Maroc a réduit le score dans le temps additionnel par Yassine Khalifi sur penalty (90e+3).

Un peu plus tôt dans la journée, la France s’est imposée face à la Turquie (2-0) au stade Ahmed-Zabana d’Oran. Les deux buts ont été inscrits par Amine Abderrahmane Messoussa (8e) et Yvan Junior Ikia Dimi (84e).

La finale de la 19e édition des JM entre la France et l'Italie se jouera lundi au Complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran (20h45), et sera précédée par le match pour la médaille de bronze entre la Turquie et le Maroc (17h00). Pour rappel, l’équipe algérienne, dirigée par Mourad Slatni, a été éliminée dès le premier tour avec un bilan d’une victoire et deux défaites.