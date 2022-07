La médaille de bronze de l’athlétisme obtenue, samedi, par Abdenour Bendjemaa sur le 400m, a été la seule satisfaction de l’Algérie, lors de la 7e journée des Jeux méditerranéens d’Oran 2022.

Cette unique consécration a porté le total de l’Algérie en médaille à 38 (15 or, 12 argent et 11 bronze). Bendjemaa (24 ans) a réussi à un exploit de prendre le bronze et du coup réaliser son meilleur chrono de l’épreuve (46.06). Cette performance a boosté, le hurdler Amine Bouanani pour se qualifier pour la finale du 110m haies, en dominant la 2e série en 13.44, améliorant du coup son record d’Algérie (13.45).

Par contre, leurs coéquipiers engagés en finales de la journée, dont Salim Keddar et Mohamed Drabli sur 1500m, ou encore Souad Ait Salem sur 5000m, n’ont pas réussi à se hisser sur les podiums de leurs spécialités respectives. Si l’athlétisme a réussi au moins une médaille samedi, la natation continue, par contre, à décevoir, avec des éliminations en file de ses athlètes et lors des séries, à l’image de Melih Amel et Nesrine Medjahed au 50m papillon, Youcef Bouziane et Moncef Aylen Balamane (50 brasse), entre autres. Le seul athlète qui est sorti du lot, a été Ramzi Chouchar finaliste au 400m quatre nages, après être passé par un tour éliminatoire. Chouchar a pris la 7e place en finale (4 :27.93).

D’autres déceptions ont caractérisées la journée des Algériens, avec l’élimination de l’équipe nationale de handball (messieurs) par l’Espagne (31-19) au 1er tour du tournoi, et celle des dames qui ont bouclé le premier tour par une troisième défaite de suite, cette fois-ci devant la Tunisie (20-19), à l’occasion de la dernière journée du tour préliminaire.

De son côté le 3x3 algérien de basket a été éliminé par l’Espagne (21-18), en quart de finale du tournoi, alors que les dames ont pris la 10e position, après leur défaite face à la Grèce 16-9, en match de classement.

En haltérophilie, le jeune Samir Fardjallah a terminé au pied du podium de la catégorie des 73kg, au mouvement de l’épaulé-jeté, avec une barre à 171kg, lors de son 1er essai, ratant à deux reprises celle à 178kg. A l’arraché, l’Algérien a pris la 6e position avec une barre à 141kg à son second essai, mais ratant la charge de 148kg au 3e, qui lui aura permis de prendre la médaille de bronze.

Le cyclisme algérien n’a pas pu avoir les résultats escomptés chez les messieurs avec une 10e place pour Youcef Reguigui et la même pour la jeune Nesrine Houili. Au tir sportif, les athlètes algériens (messieurs et dames) ont été éliminés en qualifications, en Trap, Pistolet air comprimé (10mètres) et carabine mixte (air comprimé).