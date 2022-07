La canicule est une période difficile à vivre, en particulier pour une femme enceinte. Voici 6 astuces pour rester fraîche tout l’été en attendant bébé.

En période de forte chaleur, d’autant plus lorsque l’on est enceinte, la première règle est de s’hydrater…beaucoup ! Oubliez la bouteille d’eau réglementaire, enceinte, c’est une moyenne de 2 bouteilles, soit 3 litres d’eau par jour, qu’il faut consommer.

Les sodas et autres boissons sucrées ne comptant évidemment pas. Cependant, faites attention à ne pas boire de l’eau trop fraîche, une eau à température ambiante (18°C) est nettement suffisante, au delà, vous risquez d’avoir des problèmes de digestion.

Canicule: faites l'impasse sur le sel

Enceinte, la température du corps est naturellement plus élevée, il faut donc essayer de ne pas l’augmenter encore plus. Pour cela, ce que vous mettez dans votre assiette est essentielle : en période de forte chaleur, évitez de manger des plats trop lourds et trop riches en graisses qui rendront la digestion difficile. Consommez plutôt des légumes et des fruits frais qui seront en plus excellents pour la forme. S’il ne faut pas l’éliminer totalement, veillez à ne pas mettre trop de sel dans vos plats, cela risquerait de favoriser la rétention d’eau.

Canicule: habillez-vous très ample

Il faut se résigner à mettre au placard les t-shirts prêts du corps et les robes qui soulignent votre petit bedon pendant quelque temps, même si ce sont des vêtements pour femme enceinte. Lorsqu’il fait très chaud, il faut absolument porter des vêtements amples dans lesquels vous êtes à l’aise.

Faites également attention à la matière: évitez les matières synthétiques et préférez les vêtements en coton ou en lin qui permettent une bonne aération. Même chose pour les chaussures, ne portez que des sandales ouvertes dans lesquelles vous êtes vraiment à l’aise et si vous devez en acheter des nouvelles, choisissez une demi-taille au-dessus de votre pointure habituelle.