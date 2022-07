Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi à Alger, le Premier ministre de la République arabe d'Egypte, pays frère, Moustafa Madbouli, indique un communiqué de la Présidence de la République.

Les discussions ont porté sur "la coopération établie entre les deux pays et les voies à même d'élargir le volume des échanges commerciaux et de l'investissement et de renforcer la coordination dans divers domaines", selon la même source.

"Le président de la République a reçu une invitation, laquelle a été acceptée, de son homologue son Excellence le Président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour assister au Sommet des dirigeants mondiaux de la 27e Conférence des Parties signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (COP-27), prévue les 7 et 8 novembre prochain à Charm el-Cheikh", lit-on dans le communiqué.

Saluant "les relations bilatérales entre les deux peuples frères, le président de la République a exprimé son souhait de les promouvoir à de hauts niveaux à la hauteur de l'histoire commune de la lutte arabe et de la volonté des dirigeants des deux pays, dans le contexte des n ouveaux défis à l'échelle mondiale nécessitant le resserrement des rangs dans ses dimensions régionale et arabe en prévision du Sommet arabe qu'abritera l'Algérie début novembre prochain et des recommandations qui en découleront".

Ont pris part à cette audience, le Premier ministre, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur d'Algérie au Caire, du côté algérien et la ministre de la coopération internationale, le porte-parole du cabinet du Premier ministre et l'ambassadeur d'Egypte à Alger, du côté égyptien, conclut la même source.