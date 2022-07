La célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie (5 juillet 1962), reflète la volonté politique de l'Etat algérien à "défendre" la Mémoire nationale, a affirmé vendredi à Alger, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laid Rebiga.

"La transmission de notre histoire reflète l'intérêt accordé par l'Etat algérien à créer les liens entre notre Révolution et l'édification de l'Algérie indépendante, et ce, en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lesquelles expriment une volonté politique pour défendre la mémoire et préserver le legs des Chouhada", a déclaré le ministre.

Ce dernier s'exprimait lors de la cérémonie organisée par Algérie Poste en son siège, consistant à honorer les 9 lauréats d'une course des facteurs, disputée en début de matinée à Alger-Centre, dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance.

Pour le ministre, ce type de manifestations "renforce le sentiment d'appartenance chez les jeunes générations à notre sainte terre et suscite en eux le sentiment patriotique, de sorte à s'impliquer dans le projet de renouvellement de l'Algérie et à contribuer au parachèvement de son édification".

"A travers cette activité également, les facteurs d'aujourd'hui rendent hommage au combat de leurs ainés, enrôlés dans les rangs de la Révolution, en tant que civils ou militaires", a-t-il observé, soulignant le rôle "déterminant" de cette catégorie professionnelle durant la Révolution.

De son côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki, a tenu à rappeler que la course des facteurs est "une tradition annuelle hautement symbolique, porteuse de valeurs humaines et à travers laquelle, c'est un hommage qui est rendu à tous les employés d'Algérie Poste".

Une entreprise qui, a-t-il assuré, est "en mesure de relever les différents défis actuels", rappelant notamment que celle-ci gère un vaste réseau de plus de 4200 bureaux de poste et de plus de 23 millions de comptes postaux, dont plus de 10 millions détenteurs de la carte électronique "Eddahabia".

Le rôle du facteur durant la Guerre d'indépendance a également été souligné par le Directeur général d'Algérie Poste, Louai Zidi, le qualifiant de "décisif" car constituant un "trait d'union" entre le citoyen et les dirigeants révolutionnaires.

E nfin, il est à noter qu'en célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, Algérie Poste a émis 4 nouveaux timbres de circonstance, conçus par l'artiste plasticien Ahmed Khelili.

Les timbres en question seront disponibles au niveau des guichets postaux dès le 5 juillet 2022.

En outre, un programme spécial a été préparé par l'entreprise et devant s'étaler sur une année, comportant un ensemble d'activités et de publications, etc, mettant en valeur de hauts faits de notre glorieuse Révolution ainsi que ses grandes figures historiques