La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kawtar Krikou a insisté, jeudi à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité de soutenir la femme productive, de valoriser son action et de l’encourager à adhérer en force au processus de la production nationale.

Animant un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya en compagnie du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, la ministre a salué les efforts déployés par les femmes dont celles qui activent dans les exploitations agricoles et qui nécessitent de leur apporter le soutien et de les encourager à adhérer à la production nationale en leur accordant toutes les facilités pour commercialiser et valoriser leurs produits dans le cadre du programme national du secteur de soutien à l’adhésion de la femme et d’encouragement des talents et de l’innovation.

Concernant les efforts du secteur de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, Mme Krikou a indiqué que des ateliers ont été lancés pour former du personnel e n langue des signes dans les secteurs de la poste et des forêts, dans le cadre des efforts d’insertion socioprofessionnelle de cette couche.

Pour sa part, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui a salué les efforts fournis par l'Etat pour déterminer les contributions des femmes à la vie économique et activer leur rôle en concrétisant notamment des projets rentables pour les femmes aux foyers.

Il a également affirmé que le souci du CSJ œuvre à accompagner les efforts du secteur de la solidarité nationale en vue de soutenir la politique de l'Etat d'insertion des personnes aux besoins spécifiques pour exercer divers métiers et leur accompagnement.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, accompagnée du président du Conseil supérieur de la jeunesse, a présidé l'ouverture d’ateliers de formation à l'école des enfants malentendants du chef-lieu de wilaya, notamment une formation en langue des signes au profit de cadres et du personnel de la conservation des forêts et des bureaux de poste.

Ils ont visité au centre "Ennaama", géré par l'Association des parents d'enfants déficients mentaux.

Mme Krikou a aussi présidé une cérémonie honorant des élèves aux besoins spécifiques qui ont réussi au BEM, au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique "Cheikh Mohamed Kebbati" à Sidi Bel-Abbès.

En outre, elle a inspecté le projet d'investissement touristique "El Khaima" dans le village de Beloueladi (commune de Amarna), un modèle d’investissement de la femme en milieu rural.