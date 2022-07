L'activité de la ligne ferroviaire de transport de voyageurs entre la ville de Mohammadia (wilaya de Mascara) et Mostaganem a repris, vendredi, du service.

La reprise de cette ligne, dont le coup d’envoi a été donné à la gare de Mohammadia par les Secrétaire généraux des wilayas de Mascara et de Mostaganemn, respectivement Abdelouahab Azzouz et Ahmed Benmenassri, et le Directeur régional de Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) pour la Région de l'Ouest, Mourad Dib, permettra d'assurer deux allers-retours par jour, selon les explications fournies sur place.

La SNTF a mobilisé pour cette ligne trois voitures qui ont été rénovées dans les ateliers de la société, situés dans la Wilaya de Sidi Bel-Abbes, a indiqué le responsable régional e la SNTF. Le même responsable a signalé que cette ligne longue de 45 km va notamment faciliter le déplacement des voyageurs en général et les étudiants en particulier de la wilaya de Mascara vers Mostaganem et vice versa.

La Société assurera la continuité du service sur cette ligne tout en veillant au confort des voyageurs, notamment durant la saison estivale, a-t-il in diqué, notant que cette ligne garantit le transport d'environ 360 voyageurs par trajet.