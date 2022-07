Plusieurs zones d’ombre et exploitations agricoles ont été raccordées aux réseaux électrique et gazier dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris jeudi auprès du directeur de distribution de l’électricité et du gaz Hocine Madhi.

Dans une déclaration à l’APS , le même responsable a précisé que le wali de Skikda Houriya Medahi a présidé hier mercredi l’opération de mise en service des projets de développement réservés aux zones d’ombre liés à l’alimentation en ces deux énergies, au titre de l’exercice 2021-2022, dans le cadre de la poursuite des efforts visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens de ces régions.

Il a été procédé à l’approvisionnement au réseau du gaz naturel en faveur de 139 foyers dans la zone de Ketit 1 et 2 dans la commune d’Ain Bouziane relevant de la daïra de Sidi Mezeghiche (Sud Ouest de Skikda) dans le cadre du budget de wilaya, a ajouté le même responsable .

L’opération, a fait savoir le même responsable, a nécessité la réalisation d’un réseau de distribution long de 3,9 km ayant mobilisé un montant d’environ 9,3 millions DA.

Une autre act ion portant mise en exploitation du réseau electrique au profit de 393 habitations dans certaines zones d’ombre enclavées dont 147 foyers de la mechta de Mesarah Amar dans la localité de Salah Bouchaour (Sud de Skikda) a été également effectuée à travers la réalisation d’un réseau de 3,6 km d’un coût de près de 10 millions DA.

L’opération, a-t-il encore indiqué, a concerné en outre 97 foyers à la mechta de Benacer Laârbi dans la même commune ou un réseau de 1,6 km a été réalisé nécessitant une enveloppe financière estimée à 64 millions DA, en plus de 131 habitations à la zone rurale de Boulebsal Messaoud qui ont nécessité un réseau évalué à 205 km ayant mobilisé un montant de l’ordre de 9 millions DA.

A la mechta de Boukerina dans la localité d’El Harrouch (Sud de Skikda), 18 habitations ont bénéficié des bienfaits de ces deux énergies par la réalisation d’un réseau long de 1,8 km, d’un coût global estimé à 4 millions DA, a révélé la même source, notant- que cette opération a été financée dans le cadre de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Dans ce même contexte, 19 exploitations agricoles réparties sur les communes d’El Herrouch et de Beni Ouelbane, ont été raccordées au réseau électrique à travers la mise en place d’un réseau long de de 4 km mobilisa nt une enveloppe financière de 16 millions DA.