Au total (14) quatorze sites du barrage vert à travers la wilaya de M’sila seront réservés à l’investissement touristique et agropastoral et ce dans le cadre de l’aménagement et la réhabilitation de ce barrage a indiqué, jeudi le chef de l’exécutif local, Abdelkader Djellaoui.

Le même responsable a expliqué à l’APS en marge d’une rencontre avec la presse locale de que les 14 sites sont repartis sur 36 communes de la wilaya composant l’assiette d’intervention au barrage vert.

Les opérations d’investissement concernent l’agro-alimentaire, le pastoralisme, le tourisme et les loisirs notamment, a noté M. Djellaoui détaillant que des directives ont été données aux responsables locaux afin de faciliter les procédures aux investisseurs notamment les jeunes.

Des opérations de réhabilitation devant toucher une superficie globale de 433.860 hectares constitués de surfaces boisées du barrage et de ses environs, seront programmées progressivement "au cours de l’année 2022", prenant en compte la réservation des assiettes foncières destinées à l’investissement, a indiqué le même responsable.

La création de ces 14 sites d’investissement au sein du barrage vert contribuera à valoriser cet espace forestier à le protéger contre toutes formes de dégradation et à promouvoir l’investissement dans 36 communes de la wilaya a également déclaré le même responsable.

Une étude relative aux phases de réhabilitation du barrage vert sur dix ans (2020-2030) a été finalisée récemment par le Bureau national d’études pour le développement rural (Bneder) et concerne 36 communes localisées à proximité du barrage vert, a relevé M. Djellaoui qui a souligné que les opérations de réhabilitation permettront d’offrir un plan de charge aux entreprises agréées par le secteur des forêts.