Un important programme de mobilisation des eaux souterraines est projeté dans la wilaya de Bechar dans le cadre des efforts pour assurer la sécurité hydrique dans cette région du sud-ouest du pays, a-t-on appris samedi auprès de la direction des ressources en eau et de la sécurité hydrique.

"Ce programme porte sur la réalisation de dix (10) nouveaux forages dont cinq (5) pour la région d’Abadla, deux (2) pour la commune frontalière de Béni-Ounif et trois (3) autres forages pour la commune de Bechar et ce dans le but de renforcer la sécurité hydrique dans la wilaya", a précisé à l’APS, le directeur du secteur Allal Kheireddine.

"Ces forages dont les travaux seront lancés prochainement avec un financement sectoriel vont permettre la mise en place d’une nouvelle offre en eau destinée essentiellement à l’alimentation en eau potable (AEP), des habitants de ces mêmes collectivités", a-t-il expliqué . Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts de mobilisation des ressources en eau souterraines de la wilaya et une réponse concrète aux préoccupations des habitants de la région en la matière, et aussi mettre un terme au stress hydrique que connaît ces collectivités", a souligné M. Kheireddine.

Dans le même sillage, deux autres grands projets de transfert des eaux albiennes vers les communes de Bechar, Kenadza, Abadla et le chef lieu de la wilaya de Béni-Abbès sont aussi retenus par le secteur, avait annoncé le secrétaire général du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique M. Taha Derbal, lors de la mise en exploitation jeudi dernier du projet de transfert des eaux albiennes de Boussir (30.000 M3 /jour) vers la ville de Bechar.

Ces projets de transfert des eaux dont les études ont été finalisées portent sur la réalisation d’une vingtaine d’autres forages également dans la région de Boussir d’une capacité de production de 60.000 M3 /jour et aussi de 25 autres forages d’une capacité de production de 150.000 M3 / jour", a-t-on indiqué.

Ces projets intitulés "Boussir 2 et 3", sont situés dans un champ de captage des eaux albiennes qui s’étend sur une superficie de 2.773,67 km2, au nord de la wilaya.

Les eaux de ces deux derniers forages permettront en plus de la sécurisation définitive de l’AEP au profit de la population de la région, l’irrigation des terres agricoles et l’approvisionnement des activités industrielles, "afin de mettre un terme aux contraintes enregistrées depuis des années en matière de disponibilité des ressources hydriques dans cette partie du pays", a-t-on précisé.

Outre ces projets, "la wilaya de Bechar vient de proposer l’inscription d’une opération de réalisation de nouvelles infrastructures de stockage des eaux d’une capacité de 100.000 M3 où il est prévu à ce titre la concrétisation de plusieurs châteaux d'eaux à travers la région pour assurer une distribution régulière", a fait savoir pour sa part le wali de Bechar, Mohamed Saïd Benkamou.