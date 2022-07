Cent-onze athlètes (messieurs et dames) seront engagés à partir de dimanche dans les différentes épreuves d'escrime (Epée, fleuret, sabre) inscrites aux programme des Jeux méditerranéens-2022 actuellement en cours à Oran, dont dix-huit Algériens (9 messieurs et 9 dames), aussi déterminés les uns que les autres à relever le défi.

Malgré la présence de quelques grands champions, notamment Grecs, Turcs, Français, Italiens et Espagnols, les représentants algériens ambitionnent de réaliser un bon parcours dans ces joutes, en essayant d'aller le plus loin possible.

"Le niveau de la compétition sera probablement très élevé, surtout en présence de certains médaillés olympiques, qui rendront la concurrence encore plus rude.

Mais cette situation ne gâche en rien l'ambition de nos athlètes, qui sont déterminés à aller loin dans ces JM" a indiqué à l'APS le Directeur technique national, Billel Hadi.

Le plus gros des espoirs algériens repose sur Saoussen Boudiaf et Noura Zahra Kahli, au sabre féminin, car considérées comme "l'atout majeur" de la sélection nationale.

"Boudiaf et Kahli sont non seulement très douées, mais elles ont très bien préparé ces JM, notamment, en effectuant un stage de haut niveau en France.

Ce qui nous encourage à compter avec elles dans ces JM" a poursuivi Hadi.

L'optimisme du DTN provient également du fait que Zahra Kahli et Saoussen Boudiaf ont été respectivement médaillées d'or et de bronze aux derniers championnats d'Afrique d'escrime, disputés du 15 au 19 juin à Casablanca (Maroc) et au cours desquels la sélection nationale s'était adjugée le titre continental du sabre féminin, dans l'épreuve du "par équipes".

Aux JM d'Oran, les épreuves d'escrime débuteront dimanche par le sabre (messieurs/dames).

Le lendemain, lundi, auront lieu les épreuves du fleuret (messieurs/dames), alors que les épreuves d'épée (messieurs/dames) auront lieu mardi.