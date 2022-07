Un centre pilote de prise en charge destiné aux enfants déficients mentaux sera prochainement réalisé dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on appris jeudi auprès du directeur local de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Salim Bouhitem.

Le même responsable a indiqué que "les démarches administratives et juridiques sont achevées, ce qui permettra de lancer prochainement les travaux de réalisation de cette structure à proximité des logements AADL à l’entrée Est du chef-lieu de wilaya", ajoutant que ce projet a été inscrit au profit de la wilaya dans le cadre du fond de solidarité et de garantie des collectivités locales pour un investissement de l’ordre de 250 millions DA.

La proposition de la réalisation d’un centre de recherche stratégique au sein de cet établissement a été également approuvée, et ce dans le but de permettre aux experts et chercheurs de mieux prendre en charge la catégorie d'enfants déficients mentaux, tels que les enfants autistes et ceux atteints du syndrome de Down.

Ce centre sera mis à la disposition des chercheurs et experts universitaires spécialistes afin qu'ils puissent développer de nouvelles compétences dans la prise en charge de cette frange sociale en sus de leur faciliter la recherche d'un traitement approprié et efficace pour leurs cas.

Pour rappel, la wilaya de Bordj Bou Arreridj compte trois (3) centres psycho-pédagogiques spécialisés dans les communes de Sidi M’barek, Belimoure et Ras El Oued.