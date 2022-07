Deux individus, se présentant comme des responsables du groupe terroriste Boko Haram, se sont rendus jeudi à l'armée dans la localité de Makary de la région camerounaise de l'Extrême-Nord, ont indiqué vendredi des médias citant des sources sécuritaires sur place. Avec leurs armes, les deux repentis se sont présentés au poste militaire de cette zone située près de la frontière avec le Nigeria et doivent être remis aux services compétents en la matière.

Le Cameroun dispose en effet d'un Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration (CNDDR), mis en place en fin novembre 2018 par décret du président Paul Biya, en charge de l'accueil et l'encadrement des terroristes repentis , mais aussi des groupes armés des régions anglophones désireux de répondre, favorablement, à l'offre de paix du chef de l'Etat en déposant les armes.

Au début 2022, et selon un bilan établi par ladite structure, ses trois centres avaient déjà accueilli plus de 1.500 éléments issus des milices sécessionnistes anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de Boko Haram.