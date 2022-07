La filiale fret de la compagnie aérienne publique "Air Algérie Cargo" a enregistré une croissance de ses bénéfices de 22,65% en 2021 par rapport à 2020, a indiqué jeudi le directeur général de cette entreprise, Rabah Midou. S'exprimant en marge de l'exposition de la production nationale destinée à l'exportation organisée dans le cadre du forum d'affaires algéro-égyptien, le DG d'Air Algérie Cargo a fait état d'une croissance dépassant les 22% en termes de bénéfices et d'une augmentation en nombre de vols cargo passant de 1600 à 2000 vols.

Qualifiant cette augmentation d"excellente" par rapport à l'année 2020, le responsable a indiqué que son entreprise tablait sur un taux de bénéfices plus élevé en 2022, et ce à la faveur de la reprise des vols suite à la levée des mesures préventives liée à la pandémie Covid-19. M. Midou a fait état également d'une diversification en termes d'offres par rapport à la période de pandémie, ajoutant que la demande s'est accrue en comparaison aux dernières années par les investisseurs et les industriels. Air Algérie Cargo s'attèle à l'élaboration d'un programme de vo ls devant être mis en œuvre à partir du deuxième semestre de l'année en cours.

Ce programme prévoit un plus grand nombre de vols et davantage de mobilité au trafic de vols cargo tout en diversifiant les destinations, a-t-il fait savoir. La filiale transporte les produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceutiques, en sus des équipements industriels et électroniques, a-t-il mis en avant, ajoutant que l'entreprise examinait le projet d'ouverture d'une ligne cargo Alger- Le Caire dont quatre (4) vols expérimentaux avaient été effectués les six (6) derniers mois. Le DG d'Air Algérie Cargo a prévu, dans le contexte de la dynamique que connaissent les relations algéro-égyptiennes, le lancement imminent d'un programme régulier de transport aérien de marchandises Alger-Le Caire.