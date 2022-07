La Banque d’Algérie (BA) émet en circulation une pièce commémorative de monnaie métallique de deux cents dinars algériens (200 DA) à l’occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance, selon le journal officiel numéro 43 publié le 20 juin 2022. La nouvelle pièce de type bimétallique est constituée d’une couronne extérieure en cupronickel de couleur gris acier, et d’un cœur en bronze serti à l’intérieur de cette couronne de couleur jaune, détaille la même source.

La pièce porte sur son avers un logo du 60e anniversaire de l’indépendance et l’armement symbolisant la modernité et le professionnalisme des différents corps de l’armée nationale populaire: un avion de chasse, une rampe de missiles anti-aérien, un char et un navire de guerre.

Toujours sur l’avers de la pièce sont représentés l’effigie d’un moudjahid de l’armée de libération national (ALN) et un militaire de l’Armée nationale populaire (ANP), qui sont apposés sur la partie droite de la pièce. La fête de l’indépendance en langue nationale et le drapeau national symbole de la souveraineté nationale sont superposés sur la partie haute de la pièce. Sur la nouvelle pièce figure également un triple millésime hégirien, grégorien et amazigh.

Sur le revers le chiffre 200 stylisé apparaissant sur tout le diamètre du coeur sur un fond de texture. L’ensemble est cerné par un cadre circulaire matérialisé par soixante étoiles tout autour de la pièce, symbolisant 60 année d’indépendance.