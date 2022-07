La Présidente-directrice générale de la compagnie américaine "Occidental Petroleum Corporation", Mme Vicki Hollub, a exprimé, jeudi à Alger, la volonté de sa compagnie de participer aux efforts des autorités algériennes pour développer l'industrie pétrolière.

"Nous tenons à saluer les efforts consentis par le président de la République (M. Abdelmadjid Tebboune), le ministre de l'Energie et des Mines (M. Mohamed Arkab) et le P-DG de Sonatrach (M. Toufik Hakkar) afin de développer l'industrie pétrolière en Algérie", a-t-elle déclaré à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République. Qualifiant l'Algérie de "pays aux innombrables ressources", Mme Hollub a affirmé que les responsables de la compagnie Occidental Petroleum Corporation sont "heureux de pouvoir faire partie du processus de développement de ces ressources".

"Nous sommes honorés d'être, aujourd'hui, ici en Algérie, de rencontrer le Président Tebboune et de nous entretenir avec le ministre de l'Energie de notre avenir ici en Algérie", a-t-elle ajouté. Pour rappel, l'audience s'est déroulée au siè ge de la Présidence de la République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, et du P-DG du Groupe Sonatrach, M. Toufik Hakkar.