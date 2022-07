Boire un café rapidement avant de roupiller. C'est peut-être la clé pour les "caféinomanes" fatigués.

Vous venez de déjeuner et aimez bien finir le repas sur un café. Problème, vous aimez aussi faire une petite sieste avant de reprendre la journée. Arrêtez de vous turlupiner. Ce casse-tête est résolu dans cette vidéo proposée par le site d'informations alternatif Vox. Ne cherchez plus, la solution à ce dilemme cornélien est simple : choisissez le café puis la sieste. La "coffee nap" ou (café-sieste, en traduction littérale) permet de concilier ces deux rituels.

Comme l'explique la vidéo, la caféine met un certain temps à rejoindre le système sanguin et donc à exercer ses effets sur le cerveau (mémoire, vigilance, bonne humeur, etc). Le timing exact : 20 minutes.

Bonne nouvelle, 20 minutes, c'est le temps recommandé pour une micro-sieste. Au bout de 20 minutes, la caféine joue son rôle en "nettoyant" et balayant le cerveau d'une molécule appelée "adénosine", responsable d'un sentiment de fatigue. La caféine va donc intervenir au bon moment pour bloquer l'adénosine et la remplacer. Cette substitution crée un cercle vertueux qui maximise les effets de la sieste. Autrement dit, après un café-sieste de 20 minutes, vous vous sentez détendue, bien reposée mais aussi vigilant et motivé à reprendre le fil de votre journée.