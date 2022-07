Un enfant sur trois né en 2015 développera la démence plus tard, selon une nouvelle étude. On souffre de plus en plus des maladies telles qu'Alzheimer à cause de la hausse de l'espérance de vie et le vieillissement de la population, suggèrent des experts britanniques. L'organisation caritative britannique Alzheimer's Research estime que 32% des personnes nées en 2015 développeront Alzheimer. Les femmes seront plus touchées que les hommes: 37% de filles seront susceptibles de développer cette pathologie, pour 27% des garçons.

« Ces chiffres soulignent une réalité dure : plus les personnes vivent longtemps, plus elles sont susceptibles de développer la démence. Il est essentiel de prendre des mesures pour combattre la maladie », explique le Dr Matthew Norton, d'Alzheimer's Research. La France est un des pays les plus touchés par la maladie, avec 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année.

L'organisation Alzheimer's Research UK demande que l'on investisse plus en cherchant des médicaments pour mieux traiter la maladie. Ils pensent que si on peut retarder le commencement d'Alzheimer de 5 ans, on pourrait réduire le nombre de cas d'un tiers.

En revanche, le nombre de personnes souffrantes de la maladie n'a pas augmenté autant que les chercheurs ont prédit dans les années 1990. Les chercheurs émettent l'hypothèse que c'est parce que les personnes font des choix de vie plus sains tels que faire plus de l'exercice, manger plus équilibré et arrêter de fumer.