Les jeux d'entraînement cérébral sur ordinateur peuvent aider les plus de 60 ans à mieux se débrouiller dans la vie quotidienne.

Des chercheurs du King's College de Londres ont découvert que la pratique quotidienne de jeux d'entraînement cérébral aidait à conserver un esprit vif et améliorait les compétences dans des gestes de la vie quotidienne aussi usuels que faire la cuisine ou trouver son chemin en autobus.

Plus de 7000 personnes de plus de 50 ans se sont inscrites pour une expérience de 6 mois lancée par une équipe de télévision de la BBC et financée par la Société contre la maladie d'Alzheimer. Ces bénévoles ont été recrutés dans la population générale, aucun d'entre eux ne souffrant de troubles cognitifs avant l'expérience.

Certains ont été invités à jouer en ligne à des jeux d'entraînement cérébral, pendant au moins 10 minutes d'affilée, aussi souvent qu'ils le souhaitaient. Les autres, appartenant au groupe de contrôle, devaient simplement faire des recherches simples sur internet. Ils ont été suivis pendant 6 mois par les chercheurs, qui leur ont fait passer des tests cognitifs simples au début de l'expérience, à 3 mois puis à 6 mois, afin de voir s'il y avait des différences notables entre les deux groupes.

Ils ont ainsi constaté que le groupe de "joueurs" avait des compétences cognitives plus larges au bout de 6 mois d'entraînement. Une différence qui s'est révélée flagrante chez les bénévoles qui jouaient au moins 5 fois par semaine.

Les personnes de 60 ans et plus déclaraient en outre avoir plus de facilités pour effectuer des taches de la vie quotidienne.

Les chercheurs de l'Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King's College vont maintenant démarrer un essai plus long pour vérifier si les jeux d'entraînement cérébral peuvent également prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer.