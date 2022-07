Le moment est venu de ménager notre cou ! Au travail, en voiture ou à la maison, apprenons ensemble les bonnes postures à adopter pour nous éviter torticolis et douleurs cervicales.

Devant votre ordinateur

Le fauteuil ne doit être ni trop haut ni trop bas : vos jambes doivent en fait former un angle droit. Même chose pour les bras. Les coudes doivent être à hauteur du plan de travail.

Quant à votre siège, ce serait bien qu'il ait des accoudoirs pour permettre aux muscles de vos épaules et de votre cou de se reposer.

Positionnez le clavier et l'écran dans le même axe. Votre écran doit aussi être placé à bonne distance : si vous êtes obligé de vous pencher pour lire, rapprochez-le. Le haut de l'écran doit être à hauteur d'yeux. Si vous devez consulter un document papier en même temps, il est préférable de le placer devant vous plutôt que sur le côté.

Au téléphone

Vous avez peut-être pris l'habitude de coincer le combiné entre votre oreille et votre épaule pour pouvoir écrire en même temps que vous téléphonez. C'est pratique mais cette belle contorsion n'est sûrement pas du goût de votre nuque. Et si vous mettiez plutôt le haut-parleur ? A condition, c'est vrai, d'être tout seul dans votre bureau ou d'avoir des collègues pas trop sensibles au bruit. Sinon, vous pouvez aussi acheter un casque, ce qui est de loin la meilleure solution si l'on téléphone très souvent.

Au volant

Avant de démarrer le moteur, vérifiez que votre siège est bien réglé. C'est comme au bureau, les jambes doivent aussi former un angle droit. L'appuie-tête soutient légèrement la tête en arrière. Vous devez vous sentir dans une position confortable. Sinon, pendant le moment fatidique du créneau, au lieu de vous dévisser complètement la tête, posez le bras sur le siège passager et tournez le haut du corps d'un seul bloc. Ou apprenez à vous garer avec le rétroviseur ! Pour en savoir plus sur le mal de cou avec EurekaSanté, le site médical grand public édité par VIDAL.

Devant la télé

Ah, ce soir, vous allez enfin pouvoir relâcher la pression devant un bon film ! Mais attention quand même à bien vous installer. Plutôt que de vous allonger sur le canapé, vous allez rester assis, bien calé par des coussins, la tête dans l'axe de l'écran. Vous verrez, votre nuque en sera plus reposée.

Au lit

C'est l'heure d'aller dormir. Mais au fait, votre literie est-elle bien adaptée ? Le bon matelas doit être ferme mais pas dur, nuance ! Vous choisirez un oreiller aussi plat que possible. Il existe aussi des oreillers cervicaux conçus pour bien maintenir votre nuque pendant la nuit. Vous pouvez en trouver dans les magasins de matériel médical.

Quand vous lisez

Vous avez l'habitude de poser votre livre sur les genoux, la tête baissée dessus. La nuque droite, le livre à hauteur des yeux, c'est nettement mieux.

Pendant le ménage

Tous ces carreaux à nettoyer. Votre cou va encore souffrir ! A moins que vous ne vous installiez correctement : grimpez sur un escabeau et placez-vous juste devant la surface à nettoyer.