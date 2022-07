Acupuncture et méthode Alexander : ces deux méthodes de médecine alternative se sont montrées plus efficaces que la médecine traditionnelles pour soulager les douleurs chronique du cou, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Annals of Internal Medicine.

Pour soulager les douleurs chroniques du cou, deux méthodes de médecine alternative, la méthode Alexander et l'acupuncture se sont montrées efficaces.

Les chercheurs de l'Université de York (Royaume-Uni) et la Société de chercheurs de la technique Alexander ont analysé les effets de deux méthodes de médecine alternative, la méthode Alexander (la gestion et la reconnaissance des mauvaises habitudes et postures qui résultent du mode de vie sédentaire et des tensions psychologiques) et l'acupuncture (médecine chinoise qui consiste à rétablir l'équilibre des méridiens par la stimulation de points d'acupuncture par des aiguilles).

Ils ont mené une étude sur 517 patients atteints de douleurs chroniques du cou persistant depuis plus de 3 mois. Une partie de ces participants a été soumise, de façon aléatoire, à 12 séances d'acupuncture ou à 20 leçons individuelles de la technique Alexander. Ces 2 thérapies sont par ailleurs souvent utilisées de façons complémentaires pour soulager ce type de douleurs.

Des méthodes appréciées et performantes

Pour évaluer les effets de ces deux méthodes, les chercheurs ont questionné les volontaires avec un test, le Northwick Park neck pain Questionnaire (NPQ), un outil qui évalue le retentissement des douleurs cervicales, à 3, 6 et 12 mois. Ils ont constaté qu'un bout d'un an de traitement, ces deux méthodes avaient été plus efficaces que la médecine traditionnelle. En effet, les participants traités par l'acupuncture ou la technique Alexander ont vu leur douleur diminuer de 32%. Un résultat qui se positionne bien au-delà des 9% souvent obtenus en couplant physiothérapie et exercices.

Les chercheurs ont aussi observé que ces deux méthodes étaient appréciées et reconnues par les patients, ce qui les rendrait d'autant plus efficaces.