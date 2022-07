Après 70 ans d’utilisation effrénée, le plastique n’a plus rien de fantastique. Il est même devenu une menace pour notre santé car nous mangeons et respirons des microparticules de plastique tout au long de notre vie.

Les plastiques sont présents partout dans la maison : dans le revêtement de certaines poêles antiadhésives, dans des cosmétiques, des vêtements et la plupart des jouets pour enfants... et ces plastiques nous intoxiquent peu à peu. Nous mangeons et nous respirons des microparticules de plastique tout au long de notre vie.

PLUS AUCUN ENDROIT N'EST ÉPARGNÉ

Les plastiques contaminent l’air que nous respirons. Car on a beau les recycler, les brûler ou les enfouir au fond des décharges, ils ne disparaissent jamais vraiment. Chaque fragment de plastique fabriqué depuis un siècle existe encore aujourd’hui, sous une forme ou une autre. Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle remplit de déchets plastiques se déverse dans les océans.

Au fil du temps, ces plastiques se décomposent en milliards de particules microscopiques qui contaminent la chaîne alimentaire et se retrouvent dans nos assiettes quand nous consommons des poissons et des fruits de mer. Portés par le vent, ces fragments, chargés de polluants, peuvent aussi s’infiltrer dans les poumons à chaque inspiration. Plus aucun endroit n’est épargné. Dans les massifs des Pyrénées, les dépôts de microplastiques sont aussi élevés qu’à Paris ou dans certaines métropoles chinoises.

COMMENT LIMITER LES EFFETS SUR NOTRE SANTÉ ?

On déballe vite les aliments. Certains composés présents dans les emballages en plastique et en carton peuvent migrer dans les aliments, en particulier quand ceux-ci sont gras (le pire étant donc l'huile en bouteille plastique). En juin dernier, des chercheurs de l'université de Bretagne-Sud, à Lorient, publiaient une étude montrant que la viande en barquette était contaminée par des microparticules de polystyrène extrudé. On privilégie les produits bruts non emballés et on consommer rapidement les produits emballés, car plus le temps de stockage est long, plus il y a un risque de migration.

On ne chauffe pas les aliments dans contenant en plastique. Même s'il est indiqué sur l'étiquette qu'on peut le faire, car la chaleur favorise la migration. "Un yaourt dans un pot en plastique, ça ne pose pas trop de problèmes, car le temps de contact entre l'aliment et le contenant est court, et la température est froide", observe le Dr Laurent Chevallier, nutritionniste, attaché au CHU de Montpellier, auteur de Le Livre antitoxique, éd. Fayard.. En revanche, quand on chauffe, cela favorise la migration des composés du plastique dans les aliments.

Pour stocker, on choisit des contenants en verre. Le plastique peut renfermer des composés (bisphénols, phtalates) classés perturbateursendocriniens. "Le bisphénol A a été interdit dans les contenants alimentaires en 2015, mais il a été remplacé par d'autres bisphénols (S, F) probablement tout aussi problématiques, car de structure proche", dénonce le Dr Chevallier. De même, on ne stocke pas les bouteilles en plastique (d'eau, de jus) près d'une source de chaleur (rayon du soleil, chauffage, fourneaux).

Bonne nouvelle, la loi EGalim prévoit l'interdiction d'ici à 2025 des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans la restauration scolaire.