La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) a exposé le nouveau portail électronique mis à disposition des établissements hospitaliers afin de faciliter le dépôt des bons de commandes de médicaments et améliorer le contrôle du stock, a indiqué jeudi la PCH dans un communiqué.

Au cours d'une rencontre ayant réuni, pour la première fois, des cadres de la PCH, des directeurs d'établissements hospitaliers et des pharmaciens hospitaliers pour passer en revue plusieurs points liés à l'organisation, à la gestion et à la distribution rationnelle des médicaments, un exposé sur le portail électronique mis à la disposition des hôpitaux a été présenté et favorablement accueilli, note la même source.

La rencontre a constitué une occasion pour soulever les problèmes qui entravent la gestion des médicaments et parvenir à des solutions appropriées pour assurer les médicaments au malade en temps voulu.

Le Directeur général (DG) de la PCH, Ali Aoun a affirmé que l'objectif de cette rencontre était d'instaurer "une bonne coordination entre les pharmaciens hospitaliers et les cadres de la PCH", assurant que l'opération sera généralisée sur l'ensemble des annexes régionales en vue d'assurer "le contrôle de la validité des médicaments, mais également l'examen des commandes, la gestion et la distribution rationnelle de ces produits vitaux pour éviter toute éventuelle pénurie".