La 12e édition du festival culturel national de la chanson Raï s’est clôturée jeudi soir à Oran, en présence d’un public nombreux.

Les animateurs de la 5e et dernière soirée de cette manifestation artistique, à savoir Zahouania, Kader Japonais, cheb Bilal Seghir et la chanteuse Hadli manel ont gratifié l’assistance, en majorité des jeunes, de belles chansons du répertoire Raï.

Le public, estimé à quelque 8.000 spectateurs, selon les organisateurs, a vécu des moments de convivialité, en parfaite symbiose avec les chanteurs en reprenant en chœur les tubes interprétés.

Le commissaire du festival, Mohamed Bousmaha s’est félicité, dans une déclaration à l’APS, de la réussite de cette édition du festival culturel national de la chanson Raï, déclarant qu’il s’agit d’une édition exceptionnelle, organisée en collaboration avec le comité d’organisation des Jeux méditerranéens (Oran-2022).

"La présence, entre 7.000 et 8.000 spectateurs chaque soirée de cette manifestation artistique, qu’a abrité le théâtre de verdure "Hasni Chekroun" dans une parfaite organisation, est une preuve de réussite de cette édition, laquelle a vu la participation de plusieurs parties, à leur tête le ministère de la Culture et des Arts et les autorités locales.

Pas moins de 20 artistes et troupes ont animé les cinq soirées du festival, dont l’ouverture a été présidée par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji dimanche soir, en présence de vedettes connues du monde artistique, à l’exemple de Houari Benchenet, Zahouania, cheikh Naam et autres vedettes de la chanson Raï.