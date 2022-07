L’athlétisme, avec deux médailles d’or et deux bronze) et le judo (une or et une bronze), ont été, entre autres, les faits marquants de la participation algérienne, jeudi lors de la 5e journée des 19es jeux méditerranéens (Oran-2022).

En athlétisme, le stade du complexe olympique Miloud-Hadefi, plein à craquer, a vibré avec les exploits de Bilal Tabti (3000 m steeple), Mohamed Yasser Triki (triple saut), auteurs de l’or, et Zouina Bouzebra (marteau) et de Hichem Bouchicha (3000m steeple), vainqueurs du bronze.

La bonne entame de compétition de l’athlétisme algérien s’est poursuivie avec la qualification en finale du 400m haies, d’Abdelmalik Lahoulou et de son compatriote Saber Boukmouche. En plus du sprinteur Youcef Sahel au 100m, contre l’élimination d’Athmane Skander Djamil dans la même spécialité, entre autres.

Le judo a pour, sa part, brillé grâce à Driss Messaoud Redouane (-73 kg) qui s’est, non seulement, offert le vermeil en battant en finale le Marocain Hassen Doukkali par Ippon, mais aussi réussi à renouer avec l’or aux JM, absent de son escarcelle depuis plus de huit ans. " Cette distinction est un stimulant pour moi pour aller encore de l’avant ", a indiqué l’athlète.

Sa compatriote Amina Belkadi (-63 kg) a, auparavant gagné le bronze face à l’Italienne Disano.

L’autre fait saillant de la journée, est à mettre à l’actif de la boxe qui, comme à son habitude, poursuit son bon chemin vers la récolte des médailles d’or, puisque les pugilistes algériens vont disputer, vendredi, pas moins de dix finales (quatre en dames et six chez les hommes), après la qualification de : Boualam Roumaysa (48kg), Hadjila Khelif (60kg), Imane Khelif (63kg), Ichrak Chaib (66kg), et chez les messieurs de : Oussama Mordjane (57kg), Benlaribi Abdelnacer (60kg), Younes Nemouchi (75kg), Mohammed Houmri (81kg) – Mohamed Said Hamani (91kg).

Il y aussi lieu à relever la bonne performance du pongiste : Bouloussa Mehdi (éliminé en ¼ de finale du simple), pour une première apparition sous les couleurs nationales. Une performance considérée comme inédite pour le tennis de table algérien aux JM.

Aux sports collectifs, le basket 3X3 algérien a eu des fortunes diverses. Les messieurs ont battu la Turquie (19-18), alors que les dames ont perdu face aux Serbes (7-11).

En football, les U18 ont déçu en perdant un match capital contre la France (2-3), synonyme d’une sortie prématurée du tournoi.

Les handballeurs ont obtenu une autre victoire en battant la Grèce (35-25), dans le groupe B, qui leur permet de pointer à la seconde place, alors que les dames ont raté leur première sortie face à l’Espagne (20-26).

Les déceptions des Algériens se sont poursuivies avec l’élimination aux premiers tours, des quatre archers dont une dame, aux épreuves individuelles et au mixte.

Le même sort a été réservé aux tireurs algériens au tir sportif (10 m Air Carabine), alors que les cyclistes Hamza Mansouri et Mohamed Amine Nehari, se sont contentés, respectivement des 19e et 12e places au contre-la-montre individuel. Tandis que Nesrine Houili a pris la 12e et avant-dernière place.