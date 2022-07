Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mercredi de prolonger d'un an la mission de paix Minusma au Mali.

Une résolution sur le prolongement de la Minusma jusqu'au 30 juin 2023 a été adoptée par 13 voix sur 15, la Russie et la Chine s'abstenant. Moscou a expliqué son abstention par les "formulations intrusives" du texte en matière de droits humains qui s'opposeraient à la souveraineté malienne.

Le document prévoit un maintien des effectifs actuels - 13.289 militaires et 1.920 policiers -, et réclame aux Casques bleus de soutenir l'application de l'Accord de paix de 2015, une transition politique, a protection des civils et des droits humains.

Un rapport est demandé au secrétaire général de l'ONU pour janvier.