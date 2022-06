Les représentants du parlement algérien au Parlement panafricain ont prêté serment, mardi, en qualité de nouveaux membres du Parlement panafricain, lors de la session ordinaire de la sixième législature du Parlement panafricain, qui se tient jusqu'au 2 juillet prochain à Midrand (Afrique du Sud), a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

La cérémonie de prestation de serment, qui s'est déroulée en présence du Président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, intervient conformément au protocole annexé à l'Acte constitutif de l'UA relatif au Parlement panafricain.

Il s'agit de Mme et Messieurs, membres du Parlement panafricain: Azzedine Abdelmadjid, membre du Conseil de la nation, Bahdja Lamali, membre de l'APN, Fateh Boutbig, membre de l'APN et Mohamed Sokras, membre de l'APN, sachant que le membre du Conseil de la nation et membre du Parlement panafricain, Abdelmalek Tachrift avait auparavant prêté serment, précise-t-on de même source.

La cérémonie de prestation de serment a été suivie de la réunion du Groupe géopolitique d'Afri que du Nord qui s'est déroulée au Parlement panafricain sous la présidence de Azeddine Abdelmadjid, pour concertation sur les candidatures, au nom du groupe, pour les bureaux des instances du Parlement panafricain, en attendant l'élection, mercredi, d'un nouveau président du parlement panafricain, pour lequel s'est présenté un seul candidat, représentant le Groupe géopolitique des Etats d'Afrique australe.