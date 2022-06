Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi à Alger que son secteur s'employait à instaurer un enseignement de qualité, parallèlement à la consécration de la culture de l'entrepreneuriat dans l'objectif de construire une économie du savoir et réaliser la relance escomptée.

Supervisant l'ouverture des activités du Salon national de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et des Produits de la recherche à l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) sous le slogan "L'Université et le renforcement de l'édification de l'Algérie nouvelle", M. Benziane a indiqué que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique "tend, à travers l'organisation de ce salon, à concrétiser certains éléments de la stratégie visant le développement, l'innovation et l'excellence, indispensables pour l'avenir de l'Algérie, mais aussi à réaliser la renaissance espérée y compris le fondement d'une économie du savoir.

Il a ajouté que le s ecteur "a prévu un important programme de financement de la recherche dans tous les domaines liés à la science, à la technologie, à la numérisation et à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux sciences humaines et sociales, en réponse aux préoccupations de la communauté en fournissant tous les moyens nécessaires pour forger les capacités des chercheurs.

A ce propos, le ministre a estimé que "les établissements universitaires et de recherche doivent assurer une élite de chercheurs dans divers domaines, capables d'affronter les événements et les développements et de participer efficacement au développement national".

A cet effet, M. Benziane a expliqué que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifi ue s'efforçait à "revoir les formations dans le but de les moderniser par la création progressive de filières et de disciplines à la lumière des tendances mondiales afin de former de nouvelles élites en matière des disciplines liées au développement scientifique et aux besoins de l'économie nationale".

Les travaux de ce salon ont compris, entre autres, un exposé présenté par le Centre de recherche en économie appliquée pour le Développement (CREAD) sur les réalisations du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique durant les 60 ans d'indépendance.

Pour sa part, le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (CERIST) a présenté un exposé sur le produit scientifique de l'Université Algérienne depuis l'indépendance, outre un documentaire de l'Université de la formation continue (UFC) sur les principales réalisations et stations ayant marqué le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis l'indépendance.

A cette occasion, les trois lauréats du concours national de la meilleure thèse de doctorat sur le thème de la mémoire nationale ont été distingués.