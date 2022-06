Un aménagement des horaires de travail de 07h00 à 15h00 dans le secteur des institutions et administrations publiques des wilayas du sud du pays durant la période allant du 1er juin au 30 septembre, en raison des fortes chaleurs, a été annoncé mardi par la direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

"Conformément au décret exécutif n 97-59 du 09 mars 1997, modifié par le décret exécutif n 07- 226 du 24 juillet 2007 déterminant l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans le secteur des institutions et administrations publiques, les horaires de travail applicables durant la période allant du 1er juin au 30 septembre, s'établissent comme suit: Du dimanche à jeudi Pour les vingt wilayas du sud suivantes : Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El Oued, Ghardaia, Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbas, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier, El Meniaa : De 07 heures à 12 heures.

De 12 heures 30 minutes à 15 heures", indique un communiqué de la Fonction publique.

Selon la même source, "pour les autres wilayas restantes, les horaires de travail applicables sont : De 08 heures à 12 heures.

De 13 heures à 16 heures 30 minutes".