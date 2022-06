La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a affirmé mardi depuis Tindouf que l'Etat algérien, avec ses différents appareils et instances, poursuivra ses efforts pour appuyer tout ce qui a trait à la promotion et à la moralisation de l'action associative, et à l'amélioration du rôle de la société civile.

"L'Etat poursuivra ses efforts pour appuyer tout ce qui a trait à la promotion et à la moralisation de l'action associative, l'amélioration du rôle de la société civile et à la promotion de la démocratie participative et du bénévolat au service de l'intérêt public dans le cadre de la solidarité sociale", a précisé Mme Krikou qui a donné le coup d'envoi d'une session de formation au profit de la société civile sous le thème "La société civile, accompagnement et formation", à la maison de la Culture Abdelhamid Mehri, en présence du ministre de l'Agriculture et du développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.

Ces sessions de formation ont pour but de "promouvoir le rôle de l'action s olidaire et sociale aux niveaux local et national, de renforcer les capacités de la société civile et sa contribution dans différents domaines en s'appuyant sur trois axes essentiels tracés par le ministère en collaboration avec la société civile et portant sur l'intégration de la femme dans le développement économique, l'action de sensibilisation et l'action solidaire, a ajouté la ministre.

Visitant une exposition sur la femme rurale et la famille productive dans un village à Hassi Mounir (210 km de Tindouf), la ministre a fait savoir que son département ministériel continuera à accompagner le programme national de soutien à l'adhésion de la femme au foyer et de la femme rurale à la production nationale en application des instructions du Président de la République en février 2021.

Mme Krikou s'est félicité de la réussite de la session de formation lancée dans la wilaya de Tindouf lors d'une visite précédente, avec la coordination des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et des forêts, sur l'opération d'extraction de l'huile d'argan en vue de développer cette filière.

Elle a affirmé, à ce propos, qu'"après avoir offert l'opportunité aux femmes pour la création de coopératives agricoles, il sera plus facile d'investir cette filière, notamment dans cette wilaya où se trouve ce type d'arbustes".

La ministre a fait état d'une coordination étroite avec l'Observatoire national de la société civile qui a permis le lancement de plusieurs sessions de formation au profit des associations en coordination avec la société civile pour la promotion des mécanismes d'appui et de soutien de l'Etat, destinés notamment à la femme rurale, la femme au foyer et aux catégories démunies y compris les personnes aux besoins spécifiques pour leur assurer une autonomie financière.