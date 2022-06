Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu mardi, des jeunes de la communauté algérienne établie en France ayant assisté, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens (Oran 2022), a indiqué un communiqué du ministère délégué.

Cette rencontre qui s'est déroulée au siège de la Direction générale de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), a été une occasion pour les jeunes de la communauté nationale de mieux connaître le dispositif et les prestations de l'ANADE, ainsi que les opportunités et les facilitations accordées en matière de création de micro-entreprises, a précisé le communiqué.

M. Diafat a affirmé, à cette occasion, que " les réformes qu'a connues l'agence ANADE et les facilitations accordées au profit des porteurs de projets parmi les enfants de la communauté nationale à l'étranger, ont contribué au financement de plus de 3.000 micro-entreprises", ajoutant que "l'étude des projets des enfants de la communauté nationale établie à l'étranger, se fait par visioconférence, sans avoir besoin de se déplacer en Algérie pour présenter leurs projets".

A ce titre, M. Diafat a appelé "les jeunes émigrés à une participation active à la dynamique économique que connaît l'Algérie, en concrétisant leurs idées et leurs projets en Algérie", lit-on dans le communiqué.

Pour leur part, les jeunes de la communauté algérienne établie en France ont valorisé les efforts consentis par les services du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises et l'Agence ANADE, notamment au profit de la catégorie des jeunes, "en lui offrant l'opportunité de concrétiser ses projets dans son pays d'origine".