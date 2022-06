L’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau a lancé les travaux de protection des retenues d’eau les plus exposées au risque de sécheresse et de pollution au niveau national dont le champ d'eau de Sidi Ali Benyoub à Sidi Bel Abbès, a déclaré mardi le directeur de l’Agence du bassin hydrographique d'Oran "Chott Chergui", Charef Menad.

Lors d’une journée de sensibilisation sur "la préservation de l’eau", organisée au siège de la wilaya de Sidi Bel Abbes dans le cadre des efforts du ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique visant à sécuriser et préserver l’eau contre tout type de gaspillage et de pollution, M. Menad a indiqué que des travaux de protection des champs et retenues d’eau les plus exposés au risque de la sécheresse et de la pollution ont été lancés au niveau national dans le cadre de la convention de travail et de partenariat de l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau et le royaume de Belgique.

Le projet de protection du champ d'eau de Sidi Ali Benyoub constitue le premier modèle du genre dans l'Ouest algérien, à l'instar des projets d'Adrar au sud et de Hamiz à Alger. Charef Menad a indiqué que le projet de protection du domaine hydrographique de Sidi Ali Benyoub est concrétisé par l'Agence du bassin hydrographique d'Oran "Chott Chergui" (antenne régionale de l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau) en collaboration avec la Direction de wilaya du secteur et avec la participation d'un groupe d'acteurs, d'administrateurs et de chercheurs.

La journée de sensibilisation, organisée à l'initiative de l'Agence du bassin hydrographique d'Oran "Chott Chergui", s'inscrit dans le cadre de l'accord de protection du champ d'eau à Sidi Ali Benyoub, signé par plusieurs partenaires et usagers, et ce en présence de responsables de secteurs concernés, de présidents des communes de cette daïra, de représentants de la société civile, d’agriculteurs, d’industriels et d’imams.