Six promotions (6) sont sorties mardi de l’Ecole supérieure de l’arme blindée (ESAB) "chahid Mohamed-Kadri" de la commune d’Oued Chaâba (Batna), au cours d’une cérémonie présidée par le commandant de la 5ème région militaire, le Général-major Noureddine Hambli.

Ces promotions sont la 2ème promotion de formation de base commune des officiers, la 26ème d’officiers d’application spécialité de blindés, la 28ème d’aptitude professionnelle militaire 2ème degré, la 37ème de certificat professionnel militaire 2ème degré, la 52ème d’aptitude professionnelle militaire 1er degré et la 60ème d’officiers de maitrise.

Le général Belkacem Kessissa, commandant de l’ESAB, a affirmé dans son allocution à l’occasion que ces promotions ont reçu une formation militaire et scientifique sur les plans théorique et pratique conforme aux plus récentes méthodes pédagogiques.

"Cela nous a permis de réaliser les objectifs puisés des directives du commandement supérieur de l’Armée nationale populaire de préparer des cadres jouissant de hautes compétences qui contribuent à consolider quantitativement et qualitativement l’arme blindée et élever le niveau de ses performances et à renforcer leurs aptitudes pour le combat d’infanterie et l’acquisition des réactions nécessaires pour agir d’une manière coordonnée lors des opérations décentralisées anti-terroristes", a ajouté le commandant de l’ESAB.

Ces promotions sortantes, a souligné le général Kessissa, comptent dans leurs rangs des stagiaires de pays amis et frères qui, a-t-il noté, "ont fait montre durant leur formation à l’école d’un haut degré de discipline et de sérieux pour l’apprentissage". Il a rappelé que l’Ecole a connu durant cette année de formation la sortie de promotions dans différentes spécialités pour les officiers, les sous-officiers en plus de trois promotions d’éléments du service national.

La cérémonie de sortie 2021-2022 a donné lieu à l’inspection des promotions, la prestation du serment, la remise des attestations et grades et la passation du drapeau suivies de l’exécution d’exhibitions d’arts martiaux et mouvements collectifs.

Ces promotions ont été baptisées du nom du chahid Salah Nezzar né le 24 juillet 1929 à Merouana (Batna). Incorporé de force le 16 avril 1947 dans les rangs de l’armée française, il a été envoyé au Vietnam durant la période du 25 août 1949 au 8 novembre 1954 et avait reçu le grade de sergent.

A son retour au pays après le déclenche ment de la guerre de libération nationale, il a été affecté à la caserne de Maâfa où il entra en contact avec l’armée de libération nationale et contribua à faciliter l’infiltration des moudjahidine à l’intérieur de cette caserne le 20 mai 1957 lors d’une opération qui avait permis d’incendier ce centre militaire, de récupérer des quantités considérables d’armes et de munitions, et d’éliminer les soldats de l’occupant.

Le chahid a poursuivi la lutte en participant à toutes les batailles menées par l’armée de libération nationale dans la région jusqu’à sa mort au champ d’honneur en 1958.

En marge de la cérémonie, des portes ouvertes ont été organisées sur l’Ecole supérieure de l’arme blindée sous l’égide du commandant de la 5ème région militaire, le Général-major Noureddine Hambli, avec une visite guidée de la zone pédagogique, du parc à chars et du musée de l’école.

La manifestation a été clôturée par la distinction de la famille du chahid Salah Nezzar dont le nom a été porté par les promotions sortantes.