La police londonienne a été placée sous procédure de surveillance plus poussée après une série de scandales ayant mis en lumière d'importants dysfonctionnements en son sein, a indiqué mardi le service chargé d'évaluer l'efficacité des forces de l'ordre, le HMICFRS.

La Metropolitan Police, plus importante force de police au Royaume-Uni avec plus de 43.000 officiers, est vertement critiquée notamment depuis l'enlèvement, le viol et le meurtre en mars 2021 par un policier de Sarah Everard, une Londonienne de 33 ans.

Ce crime avait profondément choqué et Scotland Yard avait été accusé d'avoir ignoré des signaux alarmants sur le comportement du meurtrier.

La "Met" avait également été critiquée pour son intervention musclée pour disperser un rassemblement en hommage à la victime.

"Nous surveillons désormais les services de la Metropolitan Police via notre procédure +Engage+", a indiqué une porte-parole du HMICFRS.

Selon le site du régulateur, cette procédure est mise en place si une force de police "ne réagit pas à une source de préoccupation ou si elle ne parvient pas à gérer, atténuer ou éradiquer la cause de préoccupation".

La ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel a salué l'annonce du régulateur.

"J'attends de la police qu'elle respecte les principes de base.

Il est clair que la Metropolitan Police ne répond pas à ces attentes, c'est pourquoi je soutiens les mesures prises aujourd'hui", a-t-elle affirmé.

La police de Londres a également été secouée par un scandale quand deux policiers se sont pris en photo sur la scène d'une double meurtre avant de partager les clichés.

Toutes ces affaires ont plongé la police londonienne dans une profonde crise de confiance qui a abouti en février à l'annonce de la démission de sa cheffe, Cressida Dick.

Elle avait été poussée vers la sortie par le maire travailliste de la capitale, Sadiq Khan, après un rapport dénonçant comportements racistes, misogynes et discriminatoires dans la police.

"La décision du HMIC de désormais placer la Met sous mesures spéciales met en évidence les manquements substantiels de la police", a réagi le maire de Londres mardi. "Les Londoniens méritent mieux". "Nous comprenons l'impact que cela a eu sur les communautés et nous partageons leur déception", a réagi dans un communiqué la police londonienne.

"Nous sommes déterminés à être un service de police dont les Londoniens peuvent être fiers. Nous discutons avec (le HMIC) des prochaines étapes."