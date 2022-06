Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté le Soudan et l'Ethiopie à prendre des mesures concrètes pour désamorcer les tensions et résoudre pacifiquement leurs différends concernant la zone frontalière d'Al-Fashaga, a indiqué mardi son porte-parole Stéphane Dujarric.

"Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par les nouveaux affrontements entre le Soudan et l'Ethiopie le long de leur frontière contestée qui ont eu lieu le 22 juin et qui auraient entraîné la mort de sept soldats soudanais et d'un civil", a dit Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse quotidien. "Le secrétaire général exprime ses condoléances aux familles des victimes", a-t-il ajouté. Le Soudan a annoncé lundi avoir décidé de déposer à ce sujet une plainte officielle, auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, contre l'Ethiopie.